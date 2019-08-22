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عملنا المستحيل.. الرياضة: 3.5 مليون جنيه مكافآت لاعبي منتخب اليد.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:34 م
منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد
شيرين عادل
قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تعكف الآن على توسيع قاعدة الاستثمار والرعاة لكرة اليد وباقى المجالات الرياضية بهدف دعم اللاعبين فى مختلف الألعاب الرياضية مثلما يحدث مع الكرة القدم.

وكشف محمد فوزى ، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن وزارة الشباب والرياضة لم تتوانى لحظة عم دعم ناشئي كرة اليد وقامت المستحيل من أجلهم لتخصيص المكافآت لأبطال مصر لكرة اليد، واستطاعت توفير 150 ألف جنيه لكل لاعب ، لافتاً إلى أن مجموع المكافآت التى خصصتها وزارة الشباب والرياضة لأبطال كرة اليد لكأس العالم بمكافآت وصلت 2 مليون و 700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفنى والطبى .

وأوضح فوزى أن أبطال كرة اليد لكأس العالم تلقوا أيضأ تبرعات ومكافآت من الشركات الخاصة ورجال الأعمال وصلت 800 ألف جنيه، كما خصصت الوزارة لمنتخب الشباب اليد الحائز على برونزية العالم الناشئين 59 ألف جنيه لكل لاعب، بمجموع مكافآت 2 مليون و750 ألفا.

وأكد فوزى ، أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك رؤية واضحة لتمكين الشباب فى كل المجالات وفقاً لرؤية 2030، لافتا إلى امتلاك مصر حراكاً رياضيا متطورا أثمر عن تحقيق نتائج كبيرة بالبطولات وهو ما سيدفع بدوره رجال الأعمال لرعاية الأبطال المصرية فى كافة البطولات الرياضية .

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