مدرب مياه البحيرة: نخوض فترة إعداد قوية استعدادا للقسم الثاني

أعلن أحمد الشاذلي نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق مياه البحيرة، خوض الفريق عدة وديات خلال الفترة المقبلة، استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة بحري.



وأضاف المدير الفني لفريق مياه البحيرة، في تصريحات خاصة: سنخوض معسكر خلال الفترة المقبلة، وكان من المقرر أن يكون في الإسكندرية، إلا أنها تستضيف بطولة لكرة اليد، فأصبح الوضع محجما بشكل كبير .



وأكمل المدير الفني الحالي لفريق مياه البحيرة: سنواجه فريق كفر الشيخ اليوم، وسوهاج يوم 26-8، وبعدها نواجه سيراميكا كليوباترا 2-9 ، وسندخل معسكرا مغلقا بنسبة كبيرة في أحد فنادق دمنهور ويتم التنسيق مع الفرق لخوض مباريات ودية .



واختتم المدير الفني الحالي لفريق مياه البحيرة، تصريحاته: نسعى للحصول على فترة إعداد قوية لدخول العناصر الجديدة في أجواء الفريق أملا في تحقيق أفضل نتيجة خلال منافسات دوري القسم الثاني .



جدير بالذكر أن فريق مياه البحيرة تعاقد مع هشام محمد مواليد 98 ، صانع ألعاب مركز شباب ابو المطامير ، أحمد عبد الكريم، لاعب السنبلاوين، خالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، عيد ماضي، مروان السيد صانع ألعاب الاتحاد السكندري، عبد الغني عمر مدافع نبروه ،والحارس منتصر نجيب ،والمهاجم أحمد حجاج.