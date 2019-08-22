غرفة البحر الأحمر تعلن موعد عقد أول اجتماعاتها بعد الانتخابات

أعلن خالد محمد عبد الجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، عن عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للغرفة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم وضع أجندة عمل المرحلة المقبلة والتى تتضمن تحسن مستويات "الشباك الواحد" على أن يغطى مدن سفاجا، والقصير، ورأس غارب بجانب الغردقة لتسهيل إنهاء إجراءات "التجار" من استخراج السجل التجاري، والضرائب، والشهر العقاري من مكان واحد.



وقال خالد محمد عبد الجليل إنه تمت موافقة محافظ البحر الأحمر على إقامة المعرض السنوى "أهلا بالمدارس"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة "الغرفة" فى إقامة المعرض لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، إضافة إلى سبل تطوير أداء الشعب النوعية واختيار اللجان الفرعية بين أعضاء المجلس من المعارض الخارجية، والداخلية، والعلاقات العامة، والشعب النوعية، والأسواق.



وأضاف رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية أن المجلس سيبحث سبل النهوض بالأنشطة السياحية في ذروة الموسم الصيفي، واستعدادا للموسم الشتوي لتعظيم العائد، علاوة على إطلاق دورات تدريبية للمصدرين، بجانب استمرار تنظيم دورات المستوردين بمقر الغرفة لمنتسبي الغرفة.