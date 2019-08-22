مصر في قلب قمة تيكاد 7 بطوكيو.. تعزيز الحوار بين قادة أفريقيا ومناقشة قضايا النمو الاقتصادي والتجاري أبرز الملفات

تأتي استضافة اليابان للمؤتمر الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7)، لتلعب دورا كبيرا في تسهيل وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية في إفريقيا حول القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الإنساني والسلم والاستقرار.



ويعقد مؤتمر التيكاد 7 الأسبوع المقبل في الفترة من يوم 28 إلى يوم 30 أغسطس الجاري، بمدينة يوكوهاما باليابان، تحت رعاية اليابان والأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.



يتزامن ذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يساهم بصورة فعالة أيضا في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بالإضافة إلى أشكال التعاون التقليدية وذلك باعتبار التيكاد منتدى متعدد الأطراف.



وكان أول إطلاق لمؤتمر (تيكاد) حول التنمية الإفريقية من حكومة اليابان في العام 1993 لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الإفريقية حيث شكل المؤتمر عاملًا محفزًا لإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية في أفريقيا.



وعلى مدى الـ21 عامًا الماضية، استطاع التيكاد أن يحدث تطورا ليصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا ويفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد واستدامة الدعم الدولي لتنمية إفريقيا، بموجب مبادئ الملكية الإفريقية والشراكة الدولية.



وتشارك عدة أطراف بشكل أساسي وفعال في قمة التيكاد حيث يتولي المنظمون المشاركون وبصورة كاملة مسئولية ضمان نجاح عملية تيكاد على رأسها حكومة اليابان ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومكتب المستشار الخاص لشئون أفريقيا التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.



ويعد مؤتمر "التيكاد" منبرا عالميا رئيسيا يمكن من خلاله للشعوب الآسيوية والإفريقية والجهات الدولية من التعاون فيما بينهم من أجل تعزيز التنمية الإفريقية حيث استضافت طوكيو " تيكاد 1 و2 و3و 4و 5و 6" في أعوام 1992 و1998 و 2003 و2008 و2013 و 2016.



السفير ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة. قال عن مؤتمر تيكاد إن "تاريخنا طويل في التعاون مع أفريقيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث تستضيف اليابان قمة التيكاد والتي أطلقتها بعد الحرب الباردة مباشرة وتحديدا في العام 1993 والتي تهدف لتنمية أفريقيا حيث تم عقد شراكة مع المجتع الدولي من أجل هذا الهدف".



ويأتي على رأس الموضوعات التي ستناقشها القمة حول التحول الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال إشراك القطاع الخاص وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار هي أبرز الموضوعات التي ستتناولها القمة.



وتهدف قمة "تيكاد" إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، وتطورت قمة "تيكاد"، خلال 21 عامًا، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.



رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد في رسالة له بمناسبة انعقاد تلك القمة أنه من المقرر أن يشارك من مصر أيضًا العديد من رجال الأعمال وأعضاء الحكومة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووجه رئيس الوزراء الياباني آبي رسالة إلى التيكاد 7 جاء فيها: "إنني أتطلع إلى إجراء مناقشات مع زعماء ورؤساء الدول الأفريقية حول مستقبل أفريقيا المشرق خلال مؤتمر تيكاد 7، الذي سيعقد بمدينة يوكوهاما يوم 28 أغسطس الجاري، وخلال مؤتمر تيكاد 7، ستسعى اليابان إلى إحراز نتائج ملموسة من خلال مناقشات متعمقة تُركز بالأساس على ثلاثة ركائز أساسية وهي: الاقتصاد، والمجتمع، والسلام والأمن".

