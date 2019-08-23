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اقتصاد

هشام خضير: تقديم الخدمات للتجار من خلال الشباك الواحد بغرفة جنوب سيناء

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء أن الغرفة لديها رؤية متكاملة لتطوير الخدمات التى يتم تقديمها للتجار سنسعى على تحقيقها خلال الدورة الجديدة من خلال إنشاء الشباك الواحد للتسهيل على التجار فى الحصول على كافة الخدمات من مقر الغرفة بـ الطور خاصة مكتب هيئة الاستثمار توفيرا لوقت وجهد التاجر بدلا من الحصول عليها من القاهرة أو الإسماعيلية .

وأضاف أننا سنسعى أيضا على ترتيب الغرفة من الداخل ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المكثفة كما سيتم بحث إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة. 

وأكد "خضير" أنه ستتم زيادة التواصل مع المحافظة وحضور اجتماعات المجلس التنفيذى الذى يعقد شهريا لطرح المشاكل الى يعانى منها منتسبو الغرفة من تاجر وصانع ومؤدى خدمات والعمل على حلها مع أجهزة المحافظة .

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع شهرى بالتجار فى كل مدينة وحل مشاكلهم مع رؤساء المدن المختلفة علاوة على استمرار الغرفة فى إقامة المعارض المتخصصة فى كافة المواسم والأعياد منها معرض أهلا رمضان ومستلزمات المدارس وغيرها من المعارض بغرض توفير السلع بأسعار التكلفة للمستهلك الى جانب تحقيق أهداف التنمية عن طريق الاتصال بالوزارات المختلفة وذلك لمناقشـة المقترحات التى من شـأنها تيسـير عمل التاجر وإيجاد الحلول للمشاكل التى يعانى منها خاصة سرعة نقل البضائع من وإلى المحافظة .

ونوّه إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الأعضاء لحل كافة المشاكل التى يُواجهها التاجر مع الأجهزة المختلفة سواء مع الضرائب والجمارك والتموين وأجهزة المحافظة وغيرها من الجهات التى يتعامل معها التاجر بشكل مباشر ومستمر.

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