هل ترتفع أسعار البطاطس مثل العام الماضي.. الفلاحين تجيب

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن محصول البطاطس لن يشهد أي أزمة تتعلق بارتفاع سعره خلال عام 2019 مثلما حدث العام الماضي بعدما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمنع ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، منها منع احتكار التقاوي، والسماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وعدم الإفراط في التصدير، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة، وزيادة كمية الإنتاج ومكافحة الأمراض ومراقبة التخزين.



وأضاف حسين عبد الرحمن أبو صدام أن أسعار البطاطس الآن بين 3 جنيهات و5.5 جنيه رغم انتهاء موسم صادرات بطاطس المائدة بإجمالى 700 ألف طن، بارتفاع ملحوظ فى التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثانى بعد الموالح فى حجم الصادرات.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الأزمة التي شهدها موسم البطاطس العام الماضي ووصول كيلو البطاطس لـ 16 جنيها لن تتكرر هذا العام.



وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام أن الظروف المناخية المناسبة هذا العام ساهمت في زيادة الإنتاج وعدم انتشار الآفات، مؤكدا أن مصر تزرع البطاطس في ثلاث عروات هي الصيفية والنيلية والشتوية طوال سبعة أشهر تبدأ من أغسطس وحتى فبراير من العام التالي، وتوفر العروة الصيفية التقاوي المحلية للعروتين الشتوية والنيلية وتزرع العروة الصيفية من تقاوي مستوردة من دول أوروبا.



وتتجه الدولة حاليا لإنتاج تقاوي هذه العروة محليا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما سيساهم بصورة كبيرة في القضاء على أزمة ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس.



ويغطي إنتاج العروة الصيفية الفترة من أبريل وحتى يونيو، لافتا إلى أن إنتاج العروة النيلية تغطي الفترة من أكتوبر وحتى فبراير، أما العروة الشتوية فهي تمثل 10% فقط من جملة مساحة زراعة البطاطس ومعظم إنتاجها يصدر للخارج من شهر يناير وحتى أبريل.