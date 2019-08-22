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الصين: صعوبات كثيرة تكتنف العلاقات مع كندا.. وأوتاوا تتحمل المسؤولية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:19 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الخميس، إن صعوبات كثيرة تكتنف العلاقات بين بلاده وكندا حاليا، لافتا إلى أن أوتاوا تتحمل مسؤولية ذلك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "لن يصعد نزاعا دبلوماسيا وتجاريا عميقا مع الصين، ولكن حكومته لا تنوي التراجع لأنها تدافع عن مصالحها".

وأضاف شوانج أن بلاده تحث كندا على تصحيح أخطائها، ومراعاة الشواغل الرئيسية الصينية، وإطلاق سراح منج وان تشو كبيرة المديرين الماليين لشركة (هواوي) الصينية للتكنولوجيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وشؤون الصين.

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