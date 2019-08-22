اليوم.. بعثة السباحة تواصل تألقها في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

تواصل، اليوم الخميس، بعثة السباحة المصرية تألقها فى مجمع محمد الخامس بحمام السباحة الأوليمبى بمدينة كازبلانكا المغربية فى ثانى أيام منافسات اللعبة والتى تقام على مدار أربعة أيام بدورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 سبتمبر الجارى.





ومن المتوقع الحصول على ثلاث ذهبيات على الأقل فى منافسات اليوم، بعد أن أصبحت السباحة هى ايقونة البعثة المصرية المشاركة فى الدورة، وخاصة عقب تحقيقها أمس 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، لترفع رصيد مصر من الميداليات إلى 30 ميدالية متنوعة، منها 8 ذهبيات و12 فضية و10 برونزيات، وتصعد بمصر مرة أخرى إلى المركز الأول فى الترتيب العام، بعد أن تراجعت للمركز الثانى وقفزت الجزائر إلى المركز الأول، ولكن ذهبيات السباحة أعادت للبعثة المصرية الريادة فى الترتيب العام، لتحتل المركز الأول مرى أخرى.





وقال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إن المنتخب الوطنى للسباحة على الرغم من حالة الإرهاق التى تعرض لها السباحون فى بطولة العالم التى اختتمت مؤخرا بكوريا الجنوبية، إلا أن أبطال مصر تألقوا فى اليوم الأول من المنافسات.





ومن المنتظر أن يرتفع رصيد اللعبة من الميداليات الذهبية أكثر بعد منافسات اليوم، وقد تتجاوز إلا 6 ذهبيات على الأقل، لتحافظ اللعبة على استمرار مصر فى الريادة الأفريقية بعد أن صعدت بها إلى المركز الأول بعد ميداليات أمس وتراجعت الجزائر إلى المركز الثانى بعد أن تقدمت للمركز الأول لمدة ساعات قليلة أمس .



