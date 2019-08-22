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تعليم

جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا دوليا بالتعاون مع بوب جونز الأمريكية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:45 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
قســـم التعليــــم
تنظم جامعة الزقازيق مؤتمرا دوليا بالتعاون مع جامعة بوب جونز الأمريكية ممثلة في قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض الذي يعقد مؤتمره العلمي الدولي الأول بالتعاون مع جامعة بوب جونز بالولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر المقبل تحت رعاية د.ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس الجامعة ود. نادية محمد طه عميد كلية التمريض، لمناقشة دور مهنة التمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة سلوي عباس، رئيس المؤتمر، في بيان، الخميس، إنه من ضمن المشاركين في المؤتمر البروفسير Kelly A Crum، حيث تشارك بمحاضرة عبر الفيديو كونفرانس.

وذكرت الدكتورة أماني صبحي رئيس قسم تمريض صحة المجتمع ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يتضمن سبعة محاور هي التثقيف الصحي: المفاهيم والاستراتيجيات والكفاءات الأساسية، ودور الصحة والتعليم والبحث العلمي والتمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور مهنة التمريض في تعزيز صحة الأسرة.

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جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا دوليا بالتعاون مع جامعة بوب جونز الأمريكية

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