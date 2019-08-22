الحكومة تنفي 12 شائعة في 13 يوما.. فيديو جراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزرا، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2019.



ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما نفى ما أثير حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، ونفى أيضا ما تردد حول دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية.



ونفى المركز ما أثير حول استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، كما نفى المركز ما تردد حول نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق، ونفى أيضا ما أثير حول تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء، ونفى المركز ما تردد حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع.



ونفى المركز أيضا ما تم تداوله حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، كما نفى ما أثير حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا، ونفى أيضا ما تردد حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، كما نفى ما أثير حول تغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع الترميم، وما تم تداوله حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من أكتوبر المقبل.

