270 توصية تفضح ممارسات قطر.. دراسة تؤكد وجود انتهاكات بالغة.. وخبراء: الدوحة تسيس الملف الحقوقي وتزايد على الدول العربية.. حقوق العمال وقبيلة الغفران تظهران حقيقة إمارة الإرهاب كدولة سيئة السمعة

حقوق العمال وقبيلة الغفران يظهران حقيقة امارة الارهاب كدولة سيئة السمعة

محمد أبو حامد : قطر تسيس ملف حقوق الإنسان

محمد حامد :قطر تزايد على الدول العربية في ملف حقوق الإنسان وهي لديها انتهاكات

270 توصية تفضح ممارسات الدوحة ضد حقوق العمال وقبيلة الغفران





قدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان برئاسة أيمن نصري، دراسة تحليلية حول نتائج العرض الدوري الشامل لقطر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، شارك في إعدادها فريق من الراصدين والباحثين الحقوقيين المختصين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة Step for Human Rights ومقرها جنيف، في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية.





وأكد المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أن عدد التوصيات بلغ 270 توصية، وهو ما يعتبر مؤشرًا بالغ السلبية يعكس حجم التجاوزات، والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر مع عدم التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر التوصيات عددًا على الصعيد العربي، والتي بلغت 7 توصيات، ثم الإمارات وسوريا بـ6 توصيات لكل منهما، فيما قدمت السعودية 5 توصيات ثم سلطنة عمان بـ 4 توصيات تلتها البحرين بـ 3 توصيات.





وفي نفس السياق قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تعليقا على الدراسة أن قطر لديها الكثير من الانتهاكات ولكن المجتمع الدولي لا يستخدمها كورقة ضغط مثلما يفعل مع باقي الدول العربية .





وأضاف أبو حامد أن المجتمع الدولي ليست لديه رغبة حقيقية في إظهار انتهاكات قطر خاصة مع ملف قبيلة الغفران.





وأوضح أبو حامد ان قطر تحاول أن تسيس ملف حقوق الإنسان فعلى الرغم من جهود الدوحة في التغطية على تجاوزاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة سواء من خلال استعمال اذرعها وقنواتها الإعلامية لإلهاء الراي العام والمتابعين عما يجري داخل قطر عبر التركيز على ملفات أخرى في المنطقة العربية لكن كل تلك الجهود لم تمنع الانتقادات الدولية المتصاعدة.





بينما أكد المحلل السياسي محمد حامد ان قطر تعاني من انتهاكات صريحة في ملف حقوق الإنسان ويجب أن تعترف بتلك الأزمة .





وأضاف "حامد" أن أكثر الملفات إرهاقا لقطر هو ملف قبيلة الغفران وملف حقوق العمال موضحا انها لا تستطيع حل تلك الأزمات.



