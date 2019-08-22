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أخبار العالم

من البيت الأبيض إلى هوليوود.. أوباما وزوجته يظهران في أول فيلم من إنتاجهما

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:16 م
باراك أوباما وزوجته
باراك أوباما وزوجته ميشيل
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل سجلا أول ظهور لهما في هوليوود، أمس، الأربعاء، من خلال فيلم وثائقي تم تصويره في المنطقة الصناعية بأوهايو، حيث وصفه النقاد بأنه فيلم مؤثر جاء في موعده.

ويتناول فيلم "المصنع الأمريكي" (أميركان فاكتوري) قصة استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة الإنتاج المشترك بين نتفليكس وشركة هاير جراوند التي أسسها أوباما وزوجته العام الماضي.

وكتب باراك أوباما على "تويتر": "قصة جيدة تمنحك الفرصة لفهم حياة شخص آخر بشكل أفضل، هذا ما جذبنا أنا وميشيل لإنتاج أول فيلم لشركة هاير جراوند".

ويتتبع الفيلم الوثائقي حياة آلاف العمال الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بولاية أوهايو خلال الركود الاقتصادي في 2008 والذين أعادت شركة فوياو جلاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع بعد ست سنوات.

ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" فيلم "المصنع الأمريكي" الذي طرحته نتفليكس، أمس، الأربعاء، بأنه "وسيلة ممتازة تخدم مهمة إلقاء الضوء على قصص الجماعات المهمشة".

وقال باراك أوباما في تسجيل مصور أطلقته نيتفلكس ترويجا للفيلم مع السينمائي ينجوليا رايشرت وستيفن بوجنار: "نريد أن يتجاوز الناس ذاتهم ويتعرفوا ويفهموا حياة الآخرين".

وأشارت ميشيل أوباما للسينمائيين، إلى أنها تأثرت بشكل خاص بالمشاهد الأولى للعمال وهم على أرضية المصنع.

وقالت: "من هنا جئت، هكذا كان أبي".

وأضافت: "من أكثر الأشياء التي أحبها في هذا الفيلم.. هو أن تدع الناس يسردون قصتهم بأنفسهم. (أميركان فاكتوري) لا يحمل توجيها معينا، لم يخضع لتنقيح".

ووصفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الفيلم بأنه "مؤثر"، وقال موقع "فوكس دوت كوم" الثقافي إنه يعطي "لمحة رائعة عن تحديات العولمة".

وحظي الفيلم بنسبة تقييم بلغت 97% على موقع روتن توميتوز لتقييمات الأفلام.

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