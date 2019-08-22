برلمانية تطالب وزارة الصحة بآليات مسبقة لمنع قوائم الانتظار

أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بمجهودات تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة وجود نتائج ملموسة لهذه المبادرة في جميع المحافظات، والقضاء على نسبة كبيرة من قوائم الانتظار.



وأشارت النائبة في بيان، الخميس، إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن، لافتة إلى أن ما حققته المبادرة أمر مقبول ومقدر في الشارع المصري.



وطالبت النائبة بضرورة وضع آليات وخطط مسبقة لمنع تراكم قوائم الانتظار مستقبلا، حرصا على توفير خدمة طبية عاجلة للمواطنين ذوي غير القدرة على إجراء عمليات في مستشفيات خاصة.



وانتقدت النائبة، أن أداء وزارة الصحة يتحسن فقط مع التوجيهات الرئاسية، معلقة: "طالما الإمكانيات متوافرة والقدرة على التنفيذ جيدة، لماذا لا نعمل ونقدم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري إلا بعد التوجيهات الرئاسية".



وأشارت إلى أن الوضع غير مقبول في مستشفيات الحكومة وخاصة في المحافظات من ناحية عن التزام الأطباء وانخفاض اعداد التمريض وقلة خبرتهم، مما يعرض المواطن إلى امتهان يومي.