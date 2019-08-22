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رياضة

بسبب تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يطلق حسابا رسميا على تويتر بالعربية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:16 م
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
محمد السعيد
أطلق نادي أستون فيلا الإنجليزي حسابا رسميا باللغة العربية، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشر الحساب الرسمي الجديد لـ أستون فيلا باللغة العربية، فيديو قصيرا لـ أحمدي المحمدي رحب فيه بجماهير النادي الإنجليزي.

وجاءت تلك الخطوة من قبل استون فيلا المملوك لرجل الأعمال ناصف ساويرس، بسبب الاهتمام الكبير من الجماهير المصرية بأخبار الفريق الذي يضم بين صفوفه نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجه وأحمد المحمدي.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة إيفرتونن غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدروي الإنجليزي.

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