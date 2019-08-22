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محافظات

محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:12 م
صدى البلد
شمس يونس
أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لأعمال إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بشارع التليفزيون مع تقاطع ميدان الصنايع. 

وتفقد أعمال تغيير خط الغاز الطبيعى والأعمال الجارية الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى للكشف عن خط الانحدار، وذلك بعد قيام شركة غاز مصر بتعديل مسار خط الغاز، والذي كان يتعارض مع خط الانحدار للصرف الصحى وخطوط المياه وتعديل مساره. 

وشدّد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

ورافق المحافظ فى الجولة المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.
محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور
محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور
محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور
محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور
محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور

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