محافظ الأقصر في موقع الهبوط الأرضي المفاجئ بوسط المدينة.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لأعمال إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بشارع التليفزيون مع تقاطع ميدان الصنايع.





وتفقد أعمال تغيير خط الغاز الطبيعى والأعمال الجارية الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى للكشف عن خط الانحدار، وذلك بعد قيام شركة غاز مصر بتعديل مسار خط الغاز، والذي كان يتعارض مع خط الانحدار للصرف الصحى وخطوط المياه وتعديل مساره.





وشدّد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.



