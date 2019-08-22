ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء يطالب بتأهيل المسئولين عن تعليم الكبار.. تفاصيل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:23 م
النائب طارق متولى
النائب طارق متولى
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بتأهيل المسئولين عن برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، لافتا إلى أنهم أساس إنجاح المهمة.

وأكد متولي في بيان، الخميس، "أننا بحاجة إلى مزيد من الجهود والاستعدادات العلمية للوصول إلى الهدف المستهدف وهو الوصول إلى الصفر الافتراضي لأعداد الأميين في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية في مصر تؤثر بالتأكيد على مستويات التنمية، مضيفا أن هناك ترابطا وثيقا بين الأمية ونسب الفقر".

وأشار النائب إلى أن تخصيص أقسام بكليات التربية لتعليم الكبار، يساهم في تخريج مؤهلين لتعليم المواطنين الأميين على أسس علمية، وتحقيق الهدف الذي عجزنا عنه لعقود من الزمن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يقدم مقترحات لخفض معدل الأمية

رئيس هيئة تعليم الكبار في حوار لـ صدى البلد: سنقضي على الأمية في مصر قبل 2030.. وتوصيات من الرئيس بإقامة مشروعات قومية لتحفز الفئات المستهدفة.. ونواكب العصر بالتوجه نحو التكنولوجيا بدعم الوزارات

الجامعة العربية: برنامج تدريبي لتنمية كفايات مدربي تعليم الكبار واللاجئين

ترشيحاتنا

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

أفعى بطول 5 أمتار تهاجم منزلا.. فيديو صادم

باوك اليوناني يتخلص من عمرو وردة.. و3 أندية فرنسية تتصارع لضمه.. تعرف عليهم

ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين

سكنت بيت مسكون واتعضيت وأنا نايمة.. ياسمين الخطيب تروي قصتها مع الفئران

ديدان الإسكندرية.. قومي علوم البحار يكشف أسباب ظهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ