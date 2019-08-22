طلب إحاطة لرئيس الوزراء يطالب بتأهيل المسئولين عن تعليم الكبار.. تفاصيل

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بتأهيل المسئولين عن برامج تعليم الكبار ومحو الأمية، لافتا إلى أنهم أساس إنجاح المهمة.



وأكد متولي في بيان، الخميس، "أننا بحاجة إلى مزيد من الجهود والاستعدادات العلمية للوصول إلى الهدف المستهدف وهو الوصول إلى الصفر الافتراضي لأعداد الأميين في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية في مصر تؤثر بالتأكيد على مستويات التنمية، مضيفا أن هناك ترابطا وثيقا بين الأمية ونسب الفقر".



وأشار النائب إلى أن تخصيص أقسام بكليات التربية لتعليم الكبار، يساهم في تخريج مؤهلين لتعليم المواطنين الأميين على أسس علمية، وتحقيق الهدف الذي عجزنا عنه لعقود من الزمن.