برلماني: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ10 ملايين جنيه يصب فى صالح الاستثمار

أكد النائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب المصري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه يصب فى صالح الإستثمار المصري والصناعة.





وأكد هيكل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن رفع الحد الأقصي للتمويل الصناعى سيساهم بشكل كبير فى رفع معد الإنتاج الصناعى وزيادة فرص العمل للشباب ، وخلق مناخ صناعي قوى قادر على المنافسة وتقديم منتجا جيدا.





وتابع عضو لجنة الصناعة، أن اللجنة سبق وطالبت برفع الحد الأقصي للتمويل الصناعى حتى يتم النهوض بالصناعه فى مصر خلال الفترة القادمة ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع تطوير الصناعة فى مقدمة اهتماماته.



