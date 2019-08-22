برلماني: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ10 ملايين جنيه يصب فى صالح الاستثمار

أكد النائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب المصري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه يصب فى صالح الإستثمار المصري والصناعة.
وأكد هيكل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن رفع الحد الأقصي للتمويل الصناعى سيساهم بشكل كبير فى رفع معد الإنتاج الصناعى وزيادة فرص العمل للشباب ، وخلق مناخ صناعي قوى قادر على المنافسة وتقديم منتجا جيدا.
وتابع عضو لجنة الصناعة، أن اللجنة سبق وطالبت برفع الحد الأقصي للتمويل الصناعى حتى يتم النهوض بالصناعه فى مصر خلال الفترة القادمة ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع تطوير الصناعة فى مقدمة اهتماماته.
يذكر أن الدكتورة نفين جامع رئيس صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ع قد أكدت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن مجلس إدارة الصندوق وافق ، على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.