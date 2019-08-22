ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش بعلب السجائر لنجل شقيقتها بسجن طوخ

القت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ربة منزل حاولت إدخال الحشيش والمخدرات لابن شقيقتها المحبوس على ذمة قضية سرقة والمحتجز بسجن طوخ.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط، "دينا م ا" 30 عاما ربة منزل وبحوزتها 5 علب سجائر بداخلها 10 قطع لمخدر الحشيش تزن نحو 20 جرام و10 أقراص مخدر



وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لأبن شقيقتها السجين "محمد م ا" 23 عاما عاطل المحبوس بالسجن على ذمه قضية سرقة



من ناحية اخرى قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات وتوجية له تهمه التزوير عقب ضبط محاسب لسرقته مبلغ مالي من صاحب تلك الشركة بشبرا وهو يرتدي النقاب



وكان قد تم ضبط المحاسب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لاحدى الكليات و265 ألف جنيه وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم ذالك في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله وتم حبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجية تهمتي السرقة والتزوير له

