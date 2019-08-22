مدير الصحة العالمية: مصر ستقدم خبراتها في مبادرة 100 مليون صحة إلى العالم

أشاد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بما حققته مصر من إنجاز في مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة، هي أكبر مبادرة تنفذها دولة في العالم بمفردها، على عدة أمراض، أبرزها فيروس "سي"، وأن تلك المبادرات لم تحقق نجاحا على مستوى دولة مصر فقط، ولكن على مستوى العالم أجمع.



وأشار تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه ووزيرة الصحة، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، إلى التزام القيادة السياسية بتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، لافتا إلى أنه يتم بحث ومناقشة تفاصيلها مع مصر، والتقدم الذي أبرزته، وما يمكن تعلمه منها على مستوى عالمي، من خلال تقديم مصر لخبراتها في تلك التجربة إلى باقي الدول.



كما أشاد مدير منظمة الصحة العالمية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود الحكومة لإطلاق تلك المبادرات، والتي لاقت صدى ونجاحا عالميا، بعد متابعتها على أرض الواقع.



وأكد تيدروس أدهانوم أن المنظمة هي الشريك الدائم لوزارة الصحة المصرية، معربا عن حماسه واعتزازه بتقديم الدعم لتلك المبادرات، وقال إن مصر ستتقدم صفوف الدول في الصحة.



وقدم مدير منظمة الصحة العالمية التهنئة للشعب المصري العظيم على نجاح مبادرة 100 مليون صحة التى غطت فيروس "سي" والأمراض غير السارية (السكر والضغط)، والسرطان، مؤكدا أن اهتمام الرئيس السيسي بجمع البيانات وتصميمه على تنفيذ المبادرة هو سبب نجاحها.