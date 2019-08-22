الكهرباء تستضيف الاجتماع الإقليمى الثاني لدول شمال إفريقيا



تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاجتماع الإقليمي الثاني لدول شمال افريقيا الذي تنظمه وحدة التنفيذ المستقلة للمبادرة الافريقية للطاقة المتجددةIDU بالتعاون مع مركز التميز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RECREE يومي 22و23 أغسطس الجارى.



وأوضح الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI أن هذا الاجتماع يهدف الي مناقشة التحديات التي تواجه نشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتفعيل عمل المبادرة في نطاق دول شمال افريقيا.



وأضاف عمران ان الاجتماع يشارك فيه ممثلين عن كافة دول شمال افريقيا (الجزائر – تونس – موريتانيا – تونس – المغرب)، كما يشارك أيضًا ممثلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وممثلين عن الشراكة الافريقية الأوروبية في مجال الطاقة .



وتجدر الإشارة الي أن مصر تمثل إقليم شمال افريقيا في مجلس إدارة المبادرة , هذا بالإضافة الي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويمثلها السيد الدكتور محمد موسي عمران – وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات وعضو اللجنة الفنية للمبادرة.



وتسعي المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة AREI إلى للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة التي تمتلكها القارة الافريقية وتوليد 10 جيجاوات على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وإضافة 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2030.



كما تهدف المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة الي تحقيق هدفين رئيسيين وهما مساعدة الدول الافريقية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوب ودعم التنمية الاقتصادية وذلك من خلال وصول الجميع الي كميات مناسبة من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة ، ومساعدة الدول الافريقية في الانتقال بسرعة إلى أنظمة طاقة حديثة وذكية تدعم بها استراتيجيات التنمية منخفضة الكربون وذلك في مسارها نحو تعزيز الامن الاقتصادي وأمن الطاقة.



