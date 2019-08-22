دخول 5 مدارس جديدة للخدمة خلال العام الدراسي الجديد في البحر الأحمر

أعلن المهندس محمد ياسين، مدير منطقة البحر الأحمر للأبنية التعليمية، عن دخول 5 مدارس جديدة للخدمة خلال العام الدراسي الجديد بالمحافظة، هم "مدرسة الكوثر تعليم أساسي، ومدرسة الحرية تعليم أساسي، ومدرسة التضامن تعليم أساسي، مدرسة الأحياء الثانوية المشتركة، والمدرسة الدولية"، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من عدد كبير منهم، وجار استلام الأخرى خلال أيام قليلة.





وأضاف ياسين، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم عمل توسعات في مدرسة الثورة برأس غارب بتوسع 5 فصول، كما تم توسع مدرسة حامد جوهر بالغردقة 12 فصلًا، وتوسع مدرسة الأحياء تعليم أساسي بعدد 11 فصلًا، لافتًا إلى أن عدد الفصول التى تدخل الخدمة هذا العام 126 فصلًا بين توسعات وإنشاء جديد بتكلفة 71 مليون جنيه.



