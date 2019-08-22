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حوادث

ضبط 894 هاربًا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:01 م
حملات مرورية
حملات مرورية
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط 894 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 199 حكم حبس جزئى، و32 حكم حبس مستأنف، و472 حكم غرامات، و188 مخالفة.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن قضية لسلع مجهولة المصدر، وقضية لسلع مهربة جمركيًا.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 136 مخالفة متنوعة شملت 100 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، بجانب 35 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

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