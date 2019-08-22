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سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:27 م
طريقة عمل للكبدة
طريقة عمل للكبدة الإسكندر انى
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:

كبدة
بصل
فلفل ألوان
ثوم مفروم
عصير ليمون
سمن
ملح
فلفل أسود
كزبرة خضراء

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى:

* يضاف عصير الليمون مع الكبدة ثم تشوح فى السمنة على النار.
* يضاف الملح والفلفل الأسود ثم يضاف الفلفل الألوان ويقلب الخليط حتى النضج.
* يمكن إضافة القليل من الماء المغلى عند قرب تمام النضج لعمل صوص الكبدة.
* تضاف الكزبرة المفرومة والثوم ثم تقلب وتقدم عند تمام النضج وتزين بالخضرة المفرومة.

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