سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.
مقادير طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:
كبدة
بصل
فلفل ألوان
ثوم مفروم
عصير ليمون
سمن
ملح
فلفل أسود
كزبرة خضراء
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى:
* يضاف عصير الليمون مع الكبدة ثم تشوح فى السمنة على النار.
* يضاف الملح والفلفل الأسود ثم يضاف الفلفل الألوان ويقلب الخليط حتى النضج.
* يمكن إضافة القليل من الماء المغلى عند قرب تمام النضج لعمل صوص الكبدة.
* تضاف الكزبرة المفرومة والثوم ثم تقلب وتقدم عند تمام النضج وتزين بالخضرة المفرومة.
مقادير طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:
كبدة
بصل
فلفل ألوان
ثوم مفروم
عصير ليمون
سمن
ملح
فلفل أسود
كزبرة خضراء
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى:
* يضاف عصير الليمون مع الكبدة ثم تشوح فى السمنة على النار.
* يضاف الملح والفلفل الأسود ثم يضاف الفلفل الألوان ويقلب الخليط حتى النضج.
* يمكن إضافة القليل من الماء المغلى عند قرب تمام النضج لعمل صوص الكبدة.
* تضاف الكزبرة المفرومة والثوم ثم تقلب وتقدم عند تمام النضج وتزين بالخضرة المفرومة.