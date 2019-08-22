سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.



مقادير طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:



كبدة

بصل

فلفل ألوان

ثوم مفروم

عصير ليمون

سمن

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء



طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى:



* يضاف عصير الليمون مع الكبدة ثم تشوح فى السمنة على النار.

* يضاف الملح والفلفل الأسود ثم يضاف الفلفل الألوان ويقلب الخليط حتى النضج.

* يمكن إضافة القليل من الماء المغلى عند قرب تمام النضج لعمل صوص الكبدة.

* تضاف الكزبرة المفرومة والثوم ثم تقلب وتقدم عند تمام النضج وتزين بالخضرة المفرومة.