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مدبولي: الإشادة العالمية بالاقتصاد المصري رسالة مهمة تؤكد أننا على الطريق الصحيح

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:42 م
صدى البلد
محمود مطاوع
ترّأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية. 

وفى بداية الاجتماع، أشاد مصطفى مدبولي بما حققه منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد من إنجاز مشرف للرياضة المصرية، بحصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت مؤخرًا في مقدونيا.

وجدد مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن هذا الأداء البطولي هو ما أدخل البهجة على كل المصريين، مؤكدًا أن ما يزيد السعادة أن عددًا من هؤلاء الشباب متفوقون دراسيًا أيضًا، مثلما هم متفوقون رياضيًا، وهذه رسالة لكل شبابنا تؤكد أنه "بالعزيمة والإصرار والأداء الرجولي ستصل إلى ما تريد، وتحققه وتنجح فيه".

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد بمنظومة إدارة رياضة كرة اليد في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك قد انعكس على حصول فريق الشباب على المركز الثالث على مستوى العالم قبل 3 أسابيع، وكذا حصول الفريق الأول لكرة اليد على المركز السابع عالميًا، وهذا ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تأكيد دعمه المستمر لهذه اللعبة، وكل فرقها.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء الى التقارير التي صدرت مؤخرًا عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بشأن الاقتصاد المصري، والتي أشارت إلى أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية.

ونوه مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن هذا يعد رسائل مهمة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مطالبًا بأن تستمر كل الوزارات في جهودها الدؤوب لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما طالب بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الانفاق الحكومي. 

وتطرق الاجتماع، إلى ما شهده موسم الحج هذا العام من تنسيق وتعاون بين الوزارات المختلفة لخروجه بصورة جيدة، حيث أشاد وزير الموارد المائية والرى "رئيس بعثة الحج الرسمية"، بما تم بذله من جهود من مختلف الجهات المعنية، سعيًا لتقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين، وهو ما أكدت عليه وزيرة السياحة، حيث أشادت من جانبها بالاستعدادات التي تمت لموسم الحج، وبالخدمات المقدمة للحجاج المصريين في المطارات المختلفة، كما أشاد وزير الري بمستوى التعاون والتنسيق الذي تم مع الجانب السعودي في هذا الصدد.

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