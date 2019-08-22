قبل التشغيل التجريبي.. مدير التأمين الصحي بالقليوبية يزور مستشفى بنها النموذجي

تفقد الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحى بالقليوبية مستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى وتفقد خلالها تركيب وحدة قسطرة القلب الجديدة.



وقال جمال حجاج في بيان، الخميس، إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للوحدة الجديدة في احتفالات القليوبية بالعيد القومي، وكذا وحدة جراحة القلب ووحدة رعاية الأطفال.



ووجه بتكثيف العمل بوحدة قسطرة القلب حتى يتم التشغيل ويتم الاستفادة لأهالي بنها والقليوبية وعدد من المحافظات المجاورة، من هذه الخدمة التي تم إدخالها مستشفى بنها للتامين الصحي.



وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها أنه تراوح إجمالي التكلفة لإنشاء الوحدات الثلاث ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه ويتم العمل، لافتا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء بأقصى سرعة لدخول تلك الوحدات الخدمة وتحقيق أكبر استفادة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.