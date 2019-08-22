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البابا تواضروس يستقبل سفير غينيا الاستوائية في كاتدرائية العباسية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:10 م
صدى البلد
كتب – سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ستاكيو نسينج إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن زيارة سفير دولة غينيا الاستوائية لقداسة البابا تواضروس بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده بالقاهرة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد القي عظته الأسبوعية مساء أمس الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

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