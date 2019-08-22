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محافظات

السبت.. فصل التيار عن عدد من المناطق بالوادى الجديد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال يوسف مرزوق رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد إنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مدينة باريس وقري المكس والاربعين وكذلك آبار المكس والأربعين بعد غد السبت.

وأوضح أنه سيتم فصل التيار بدءا من الساعة ٩صباحا حتي ١١ صباحا لأعمال الصيانة بلوحة توزيع باريس.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تهدف للقضاء على انقطاعات التيار ومواجهة الأحمال خلال هذه الفترة من فصل الصيف، وأن أعمال الصيانة الدورية مستمرة على مدار الفترة المقبلة ويتم التنويه عنها أولا بأول.

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