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رياضة

طرد عمرو طارق وروني.. نيويورك ريد بولز يهزم دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:59 م
عمرو طارق
عمرو طارق
محمد السعيد
شهدت مباراة نيويورك رد بولز الأمريكي ودي سي يوناتيد، التي أقيمت صباح اليوم، الخميس بالدروي الإمريكي طرد المدافع المصري عمرو طارق والمهاجم الإنجليزي واين روني.

وتعرض عمرو طارق مدافع نيويرك ريد بولز للطرد بعدما حصل على إنذارين في اقل من عشر دقائق في الشوط الأول، بينما طُرد روني بسبب ضرب المنافس بدون كرة.

ونجح نيويورك ريد بول في تحقيق فوزا ثمينا على دي سي يونايتد بهدفين مقابل هدف، رغم طرد عمروطارق، ليصعد للمركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد دي سي يونايتد عند النقطة 39 في المركز الخامس.

وفي الجولة ذاتها نجح لوس أنجلوس الذي يدجربه الأمريكي بوب برادلي والمصري ذكي عبدالفتاح في سحق نظيره سان خوزيه برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة تألق كارلوس فيلا مهاجم آرسنال السابق، حيث سجل هدفين لـ لوس أنجلوس، منهم هداف خرافي جاء بعد مرواغة 4 لاعبين وحارس المرمى.

وبهذا الفوز رفع لو أنجلوس رصيده غلى النقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدروي الأمريكي.

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