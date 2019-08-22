طلبت كعكا وماء.. العثور على طفلة روسية بعد اختفائها في الغابة 4 أيام.. فيديو

نشرت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا عن العثور على طفلة روسية بعد تغيبها في الغابة لـ4 أيام.



ووفقأ لما عرضه التقرير، فإن "كعكة وماء".. أولى الكلمات التي نطقت بها الطفلة الروسية ذات الأعوام الخمس فور العثور عليها بعد حوالي 4 أيام من ضياعها ‏في غابة بالقرب من مدينة نيجني نوفجورد.‏



وخرجت الطفلة المنهكة بنفسها من أيكة في الغابة مستجيبة لنداءات فريق البحث والإنقاذ الذي كان يمشط المنطقة بدقة بحثا عنها، وأول ما طلبته هو قطعة كعك وماء.



وتخضع الطفلة، واسمها زارينا، الآن لإشراف الأطباء، حيث ذكر ممثلو وزارة الصحة أن حالتها حرجة لمعاناتها من حالة جوع وجفاف حادة.

