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لأطفال أسوان.. إنشاء عيادة لأمراض التمثيل الغذائي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:09 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان، يومًا عمليًا عن أمراض التمثيل الغذائي وكيفية التشخيص والتعامل معها وعلاجها.

وبحسب بيان، الخميس، جرى تنظيم هذه الفعالية فى إطار التعاون بين الإدارة العامة للحد من الإعاقة ومديرية الصحة وفرع التأمين الصحي بأسوان، تحت إشراف الدكتورة ناهد عبد الخالق، ممثل الإدارة العامة للحد من الإعاقة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فعاليات هذا اليوم العلمى تضمنت إنشاء عيادة لأمراض التمثيل الغذائي.

وأشار إيهاب حنفى بأن هذه الفعالية تستهدف الفحص والمتابعة الصحية والطبية لأطفال أسوان مع صرف الألبان الخاصة للأطفال الذين يعانون من أمراض فى التمثيل الغذائي.

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