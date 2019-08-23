ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه مهم لهذا السبب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:01 ص
لنائب طارق متولى
لنائب طارق متولى عضو لجنة عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
أسامة علي
أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادرة انشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة.

وأوضح طارق متولى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسط جزء مهم يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة ككل، معقبا لابديل عن دعم هذه الصناعات فنهضة الصناعية المهولة التى احدثتها الصين لم تعتمد فى الاساس على الصناعات الثقيلة بل بدعم وتطوير الصناعات سابقة الاشارة.

وطالب عضو لجنة الصناعة الشباب بسرعة انشاء مشروعاتهم الخاصة بعد رفع الدعم الاقصى لـ 10 ملايين بدلا من 5 ملايين فقط، مشيرا إلى أن الـ 5 مليون كانت مبلغ بسيط لإقامة مشروع فى ظل ارتفاع التضخم.

يذكر أن الدكتورة نفين جامع رئيس صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ع قد أكدت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن مجلس إدارة الصندوق وافق ، على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.

موضوعات متعلقة

توجيه رئاسي.. رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه

رئيس الوزراء: تعظيم دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .. نيفين جامع: 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفّر 147.6 ألف فرصة عمل

تنمية المشروعات: رفع الحد الأقصى لتمويل الشركات من 75 لـ 150 مليونا

الجرم: تنمية المشروعات الصغيرة على رأس أولويات الحكومة لدعم التصنيع

برلمانية تطالب بوجود إدارة متخصصة لإدارة المنظومة الصناعية بمصر

برلماني: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ10 ملايين جنيه يصب فى صالح الاستثمار

ترشيحاتنا

الأهالي يتسببون بإصابة أبنائهم بالاكتئاب والإدمان بهذه الطريقة.. دراسة جديدة

الكويت تنهي إقامة 56 ألف وافد

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق لأنه شخصية غير سوية

تعرف على أجر سائق القطار في الرحلة من القاهرة إلى أسيوط.. فيديو

موعد مباراة الأهلي أمام اطلع بره السوداني والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام