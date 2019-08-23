برلماني: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه مهم لهذا السبب

أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادرة انشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة.



وأوضح طارق متولى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسط جزء مهم يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة ككل، معقبا لابديل عن دعم هذه الصناعات فنهضة الصناعية المهولة التى احدثتها الصين لم تعتمد فى الاساس على الصناعات الثقيلة بل بدعم وتطوير الصناعات سابقة الاشارة.



وطالب عضو لجنة الصناعة الشباب بسرعة انشاء مشروعاتهم الخاصة بعد رفع الدعم الاقصى لـ 10 ملايين بدلا من 5 ملايين فقط، مشيرا إلى أن الـ 5 مليون كانت مبلغ بسيط لإقامة مشروع فى ظل ارتفاع التضخم.



يذكر أن الدكتورة نفين جامع رئيس صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ع قد أكدت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن مجلس إدارة الصندوق وافق ، على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.