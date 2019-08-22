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ثقافة

فنون من الصين وسداسى شرارة وأحمد جمال بمهرجان القلعة.. السبت

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقام يوم السبت الموافق 24 اغسطس، سهرة فنية متميزة ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وتبدأ السهرة فى الثامنة مساء بمشاركة فنية دولية من الصين، يليها فى التاسعة مساء يقدم سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة مختارات من اعمال الموسيقار الكبير الراحل عطية شرارة منها "ليالى القاهرة، متتابعات عربية ، فانتازيا المنصورة ، سماعى نهاوند ، افتتاحية المحبوب ، ليالى الاسكندرية ، رقصة الفراشة ، رقصة الاسكندرانى ومن قلبى".

وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب الشاب أحمد جمال بمختارات من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة التى اشتهر بتقديمها منها "مبيسألش عليا ، يونس ، بتونس بيك ، إلى جانب مجموعة من اعماله الخاصة منها موال ، إسألو كتاب التاريخ ، اخر ميعاد , اللى يقولك بحبك ، إضحكى , يلا نعيش وخط الحياة".

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