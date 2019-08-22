الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية.





يأتي ذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث.



