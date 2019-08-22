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الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:58 م
اجتماع الحكومة الأسبوعي
اجتماع الحكومة الأسبوعي
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية.

يأتي ذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية
الحكومة: التعاقد مع شركة النيل لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية

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