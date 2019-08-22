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محافظات

بالتعاون مع الصحة.. محافظة سوهاج تنظم ندوة تعريفية بسرطان الثدي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:30 م
صدى البلد
خالد رياض
نظمت محافظة سوهاج ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ندوة تعريفية بمرض سرطان الثدي للسيدات العاملات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية المختلفة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بسوهاج، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، في إطار تفعيل مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي، والتي ستبدأ فعالياتها بمحافظة سوهاج أول أكتوبر المقبل. 

وقال الدكتور بسام عزام، السكرتير المساعد، في بيان، الخميس، إن الهدف من الندوة، حث المرأة للتوجه إلى الكشف المبكر لاكتشاف الإصابة بمرض سرطان الثدي، لافتا إلى أن دور السيدات الموجودات في الندوة هو نشر المعلومات الصحيحة لعدم تداول الشائعات والمعتقدات الخاطئة في المجتمع، وحث السيدات والفتيات على المشاركة بإيجابية في المبادرة.

وأكد "بسام" اهتمام الدولة بإطلاق المبادرات التي تتحدى المشكلات الصحية وتهتم بصحة المواطن المصري عن طريق حملات الكشف المبكر، والقوافل الطبية المختلفة، مشيرا إلى أنها تعد رؤية جديدة وأسلوب مبتكر لحل المشكلات في ظل التحديات التي نوجهها من التزايد السريع في عدد السكان نتيجة إهمالنا كمواطنين لتنظيم الأسرة، والاستسلام للمواريث الإجتماعية الخاطئة التي تؤثر على التنمية والصحة.

من جانبها قالت الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة أن مبادرة صحة المرأة والتي تشمل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بدءً من سن الـ 18 ستبدأ في محافظة سوهاج في الأول من أكتوبر العام الحالي، والتي سيكون مقرها الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتة إلى أن مرض سرطان الثدي من أكثر الأنواع التي يمكن علاجها والشفاء منها. 

وأضافت أنه سيتم أثناء المبادرة شرح طريقة الكشف الذاتي للثدي، وكيفية العلاج حال إكتشاف الإصابة بالمرض، بالإضافة إلى الكشف عن كتلة الجسم، والضغط ،والسكر، والذي يعد متابعة لما تم الكشف عنه في مبادرة فيروس سي، وجميع الفرق الطبية مكونه من سيدات، مشيرة إلى أن جميع النتائج سيتم تسجيلها على النظام المتصل بوزارة الصحة، وذلك في سبيل الاهتمام بصحة المرأة والأسرة والمجتمع.

وحاضر في الندوة الدكتور محمد السيد عبد العال استاذ جراحة الثدي التجميلية، موضحا بداية علاج أمراض الثدي منذ عصر الفراعنة، والمسجل على جدران المعابد، لافتا إلى أن نسبة المصابين في مصر بسرطان الثدي 19%، وتصل نسبة الشفاء منه إلى 96%، موضحا سرطان الثدي، وكيفية اكتشافه من خلال إجراء الكشف الذاتي مرة كل شهر، مستعرضا عوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض والمؤشرات والعلامات الدالة على الإصابة والتغيرات التي يجب ملاحظتها للوعي بالإصابة بالمرض وطرق العلاج .

وشهدت الندوة إيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وأعضاء الوحدة.

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