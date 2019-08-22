تحرير 202 محضر ومخالفة تموينية لمخابز ومحلات في حملة بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة تحت اشراف المقدم باهر عدلي رئيس مباحث التموين



وأسفرت الحملة عن تحرير 112 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و44 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،



كما تم تحرير 12 محضرا لأصحاب المستودعات لعدم توزيع الحصة في المكان المخصص لها و22 محضر للمحلات التجارية التي تعمل بدون ترخيص ،



وأشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .