ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 202 محضر ومخالفة تموينية لمخابز ومحلات في حملة بالمنوفية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:00 م
صدى البلد
محمد امين
شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة تحت اشراف المقدم باهر عدلي رئيس مباحث التموين

وأسفرت الحملة عن تحرير 112 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و44 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،

كما تم تحرير 12 محضرا لأصحاب المستودعات لعدم توزيع الحصة في المكان المخصص لها و22 محضر للمحلات التجارية التي تعمل بدون ترخيص ،

وأشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة تموينية على الأسواق بالمنوفية لضبط الأسعار ومراقبة الأغذية

تحرير 89 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالمنوفية

حملة تموينية على الأسواق بالمنوفية لضبط الأسعار ومراقبة الأغذية

حملة مكبرة للتفتيش على محلات البقالة بالمنوفية

ترشيحاتنا

أب ذبح ابنتيه ورجل شطر جسد زوجته نصفين بالساطور.. ومحام: العقوبة تسقط فى هذه الحالة

محمود جنش ينشر صورة جديدة بصحبة زوجته وأولاده

حقيقة عودة مانويل جوزيه لتدريب النادي الاهلي

الأهلي ضد نادي اطلع بره .. تعرف على موعد مباراة العودة والقنوات الناقلة

عايز تخس.. 4 وصفات بـ البقدونس للتخلص من الوزن الزائد

هذه الابراج الاكثر صبرا.. هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ