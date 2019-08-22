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حوادث

لمنع الزحام.. نقل 35 دائرة جنايات و8 أسرة لمحاكم أخرى.. تفاصيل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:47 م
المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
عمرو خليفه
وافق وزير العدل على قرار المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتعديل مقار انعقاد خمس وثلاثين دائرة جنائية بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر أرقام 3 و9 و14 و16 و20 و25 و22 المنعقدة بشمال القاهرة و14 و23 المنعقدتين بمحكمة عابدين الجزئية و29 جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم الابتدائية و31 شمال القاهرة المنعقدة بمأمورية استئناف طرة إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس.

كما تضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدائرتين 17 جيزة و30 جيزة من مقرها الحالى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم إلى مقر محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بشارع ربيع الجيزي.

ونص القرار على نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 4 و10 و17 و19 شمال القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و7 و21 و25 و26 جنوب القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و24 و28 و29 شمال القاهرة المنعقدة بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية.

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 8 و27 و28 جيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية و22 و23 و25 جيزة المنعقدة بأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و3 و24 جيزة المنعقدة بمقر محكمة عابدين الجزئية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.

ونص القرار على نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 3 و18 جنوب القاهرة المنعقدتين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم و13 جنوب القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس إلى مقر محكمة عابدين الجزئية.

كما وافق وزير العدل على قرار المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتعديل مقار انعقاد 8 دوائر أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارا من دور أغسطس الحالي.

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام 93 و125 و132 و186 و187 و188 و189 و190 إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسي بدار القضاء العالي بدلا من المقر الحالي بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

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