السعودية تحمل إسرائيل وإيران مسئولية تعريض الأمن في الشرق الأوسط للخطر

جددت المملكة العربية السعودية، دعوتها للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فيما حمّلت المملكة إسرائيل وإيران مسئولية تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.





وطالبت السعودية بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والإقرار برفض العنف والاحتلال وتشريد الأسرى وتدمير المنازل، والالتزام بحق كل دول المنطقة في العيش بسلام وأمان بعيدًا عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وبعيدًا عن تصدير الثورة عبر الميليشيات والاتباع مثل الحوثيين وحزب الله وتحريضهم على أبناء أوطانهم.





وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في جلسة بعنوان "صون السلم والأمن والدوليين: التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط": "هناك تساؤلات حول الأسباب الجذرية للصراعات في الشرق الأوسط، ويجادل البعض بأن لهذه الصراعات جذورًا عرقية ودينية تمتد لمئات السنين وآلافها، وحقيقة الأمر أن هذا الادعاء بعيد عن الصحة خاصة في ما يتعلق بالكيانين الأساسيين المسؤولين عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، وهما إسرائيل وإيران".





وأضاف عبدالله بن يحيى المعلمي أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يكن يومًا ما صراعًا ذا جذور عرقية أو دينية، فلقد عاش العرب المسلمون مع مواطنيهم اليهود والمسيحيين في أمن وسلام طوال عمر الحكم العربي الإسلامي في فلسطين، ولم يتغير حال هذا التعايش إلا بعد أن بدأت الحركة الصهيونية، وهي حركة عنصرية استعمارية، في الاستيلاء على الأراضي والمنازل في فلسطين مع مطلع القرن العشرين، ثم قامت عصابات الصهيونية مثل "الأرجون" وغيرها بعمليات تطهير عرقي استهدفت الفلسطينيين وحولتهم إلى لاجئين وحرمتهم من حقهم في الحياة وحقهم في الكرامة وفي تقرير المصير".





وأكد المعلمي أن العالم بأسره قد أقر بحتمية حل الدولتين، فيما ظلت إسرائيل تماطل في تنفيذ هذه القرارات، وتمتنع عن الاعتراف بالحقوق التاريخية الوطنية لشعب فلسطين على أرضه، بل إنها لم تنفك عن الاستفزازات المستمرة التي كان آخرها اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على حرمته في يوم عيد الأضحى المبارك، وهو اعتداء ندينه ونندد به بأشد العبارات.





كما تطرق للأزمة الإيرانية، حيث أشار إلى أن البعض يعتقد وبشكل خاطئ أن هناك صراعًا تاريخيًا عمره مئات السنين بين الشيعة والسنة، ويعتبرون الخلاف مع إيران تجسيدًا لهذا الصراع، رغم أن الواقع أبعد عن مثل هذه الادعاءات.





واستدرك قائلًا: "بالرغم من أن المذهب الشيعي قد نشأ في بعض المناطق العربية قبل حوالي ألف ومائتي عام إلا أنه لم ينتشر في إيران إلا في القرن السادس عشر على أيدي حكام الدولة الصفوية، الذين نجحوا في تشييع غالبية إيران ولكنهم لم ينجحوا في نشر المذهب الشيعي خارجها، ولذلك فإن الحديث عن صراع مذهبي تاريخي يكتنف المنطقة بأسرها منذ ألف عام أو يزيد، هو ببساطة ضرب من الخيال، فالشيعة في الوطن العربي عاشوا وتعايشوا مع أشقائهم من أبناء المذاهب السنية المختلفة بأمن وسلام وتعاون، والخلاف مع إيران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية التي اعتنقت المذهب الشيعي، وأولته الصدارة بل حتى الحصرية في بعض المجالات، ولم تكتف الثورة الإيرانية بذلك بل إنها دعت إلى تصدير الثورة إلى العالم الإسلامي".





واعتبر مندوب المملكة الدائم بالأمم المتحدة أن الاعتراف والإقرار بتلك الحقائق التاريخية هو نقطة الانطلاق نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط، داعيا في الوقت نفسه مجلس الأمن لأن يعيد التأكيد بكل الوسائل على المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، وأن يرفض الاحتلال والعنف والاضطهاد والتحريض وإثارة الفتن التي تمارسها كل من إسرائيل وإيران، وتثير بها القلاقل في الشرق الأوسط.



