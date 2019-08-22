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اقتصاد

المصري للدراسات: انتعاش المبيعات المحلية انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
رصد باروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية آراء الشــركات الكبيرة إيجابية فيما يخص المبيعات المحلية خلال الربع الأخير "أبريل – يونيو 2019" من العام المالي 2018/2019، والذي كان مصحوبا بارتفاع الإنتاج، مما انعكس إيجابا على مؤشر النمو الاقتصادي.

واعتبر تقرير المركز، أن هذه الآراء تتسق مع الإحصائيات الرسمية، والتي تشير إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما شهد المخزون السلعي ارتفاعا ملحوظا في السلع النهائية، بينما شهد المؤشر الخاص بالصادرات انخفاضا ملحوظا قدره 16 نقطة مقارنة بالربع السابق على الرغم من أنه مازال فوق الخمسين نقطة، مما يعني أن معدل زيادة الصادرات أصبح أقل خلال الفترة بين ربعي المقارنة، وأن عدد من الشركات لم يستطع زيادة الصادرات خلال الربع "أبريل – يونيو 2019".

ويعكس التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على القطاعات بواقع 50% للصناعات التحويلية والخدمات المالية 13% والتشييد والبناء 12%، والنقل 10% والسياحة 8% والاتصالات 7% وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزي الصادر في 5 مارس 2017.

ويعتبر مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة في الاستبيان وهي الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

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