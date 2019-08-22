وفد إيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك يزور المعهد القومي للأورام

قدمت إيبارشية القاهرة للكلدان تبرع للمعهد القومي للأورام الذي تعرض لهجوم إرهابي في الخامس من أوغسطس الجارى بتوجيه من من غبطة ابينا الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو .



وزار وفد إيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك صباح اليوم مقر المعهد القومي للأورام برئاسة الأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان في مصر وكريم شيخو وجورج سيراك، وهبة سعد مستشارة العلاقات العامة للإيباشية وروماني البير سكرتير وأمين سر المطرانية.



وكان في استقبال وفد الإيبارشية الدكتور حاتم ابو القاسم عميد المعهد القومي للأورام والدكتورة ريم عماد مدير مستشفى المعهد القومي للأورام.



واستمع وفد الإيبارشية إلى شرح مفصل حول خطوات الإعمار والاصلاحات التى تتم بمقر المعهد إلى جانب التعرف على طرق العلاج التى تقدم للمرضى من مختلف الأعمار، متمنين أن ينعم الله بالشفاء للجميع وأن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء.



