رئيس المصريين ردا على قناة الشرق: السيسي جند من جنود الله

أصدر حزب "المصريين" برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، اليوم الخميس، بيانًا ناريًا للرد على قناة "الشرق" الإخوانية، بشأن ما تناولته مؤخرا في برنامج "الشارع المصري"، وانتقادها لتصريح الدكتور حسين أبو العطا عن صندوق تكريم الشهداء والمصابين الذي أمر الرئيس السيسي بالاستمرار فى جهود تفعيل آلياته، ومساندته للرئيس السيسي في هذا الشأن بالتحديد، قائلا: "ماذا ننتظر من قناة إرهابية تأوى مجموعة من المرتزقة والخونة باعوا بلادهم بأبخس الأثمان ولا يعرفون شئيا عن الوطنية وحب الانتماء إلا مسميات فقط ويهاجموننا لأننا نساند وندعم رئيسا جاء من أجل التعمير والبناء والنهضة ولا يمكن أن نتنازل عن دعمه يوما لأنه يستحق مساندة كل المصريين الشرفاء محبي وطنهم.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إنه لن يستطيع أحد أن يزايد على وطنيتنا لأن موقفنا ثابت ومعروف من البداية أننا داعمون وبقوة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعلم كل قاص وداني أنه رجل وطني ومحب لبلده وسخر وقته وجهده من أجل مصر التي أصبحت دولة عظمى في عهده بعد أن استلمها عبارة عن خرابة من الجاسوس المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية التي سعت في الأرض فسادا وباعوا أنفسهم للدول المعادية لاستقرار وتنمية مصرنا الحبيبة التي لها كل الحق علينا في مساندتها في فترة من أصعب الفترات التي تحتاج إلى تكاتف ومساندة الجميع ونحن لن نتخلى عنها مهما حدث وتحت أي ظرف حتى نصل بها إلى بر الأمان بقيادة قائدها الشجاع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي هو جند من جنود الله التي تُعمر وتبني وتصنع المستحيل من أجل رفعة بلادها، مشيرا إلى أن قناة الشرق الإخوانية التي تزايد علينا وعلى وطنيتنا لا تعرف شئيا عن حب الوطن وحب رئيس جاء بإرادة الشعب ولا ينام الليل في سبيل نهضة وتقدم ورفعة وطننا الحبيب مصر، ولا يألوا جهدا في تقديم كل ما يخدم بلاده وأبنائه المواطنين.



وأشار إلى أن قناة الشرق الإرهابية والعاملين بها وضعوا أيديهم في يد الشيطان من أجل خراب وتدمير البلاد العربية وعلى رأسها مصر، وسخروا أنفسهم للدفاع عن أكبر الداعمين للإرهاب في العالم, موضحا أن هؤلاء الخونة باعوا أنفسهم لمن يدفع أكثر ونسوا أن حب الوطن لا يقدر بمال ولا ذهب فهو أغلى من المال والذهب وكنوز الدنيا بأسرها.



وأوضح أن قناة الشرق الإخوانية وغيرها من القنوات الموالية للإرهاب، تريد الجميع أن يكونوا مثلهم خائنين لبلدهم ولكن نحن له بالمرصاد لأن مثل هؤلاء ليس لهم قيمة حتى نشغل بالنا وأفكارنا بهم لأن كلامهم لم يجد نفعا معنا لأننا نعمل من أجل مصلحة مصر فقط ولا نلتفت لمثل هذه المهاترات والأفعال الصبيانية.



وكان قال "أبو العطا"، في بيان مساء أول أمس الثلاثاء، إن الرئيس السيسي وضع على عاتقه الاهتمام الدائم بأسر الشهداء بكل الوسائل التي يستحقوها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقديم كل وسائل الدعم الممكنة والمتاحة لأسر لأنهم حقا يستحقوها.



وبناء عليه هاجمت قناة "الشرق" الإخوانية الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بعد إشادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين.