الأهالي يتسببون بإصابة أبنائهم بالاكتئاب والإدمان بهذه الطريقة.. دراسة جديدة

رأى عدد من الأهالي، وفق دراسات جديدة، أن الحل الوحيد للتقليل من صراخ الأطفال هو إشغالهم باللعب على الهواتف الذكية، حتى أصبحت تلك الألعاب إدمانا يهدد حياتهم، وتجد أنك تدس السم في العسل لأبنائك دون أن تشعر.



الدراسات الجديدة أجراها مركز الدراسات في مدينة أوتاوا الكندية، تفيد بأن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية لفترات طويلة بحجة تهدئتهم، تؤثر سلبا على صحتهم النفسية.



وتقول الدراسة إن الأطفال الذين يستخدمون شاشات الهاتف لأكثر من 8 ساعات يوميا، أكثر عرضة للاكتئاب والوحدة والإدمان واضطراب مواعيد الطعام بسبب انشغالهم بالألعاب.



وأوضحت الدراسة أن الطفل يجب ان يحصل على 9 ساعات من النوم كل ليلة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين اليومية، والابتعاد بالتدريج عن شاشات الهاتف حتى يتمكن الطفل من النمو بشكل أفضل.