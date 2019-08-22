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الأنبا يؤانس يستقبل محافظ أسيوط للتهنئة بعيد السيدة العذراء.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:49 م
صدى البلد
سامح سلام
استقبل نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ورئيس دير السيد العذراء مريم بدرنكة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللوء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد واللوء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من قيادات المحافظة الدينية والأمنية والمحلية للتهنئة بعيد العذراء.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط ترأس صلوات رفع البخور الخاصة بعيد السيدة العذراء بكنيسة المنارة بدير العذراء بدرنكة بأسيوط.

وشارك في الصلوات التى اقيمت بالدير العديد من الآباء الكهنة والآلاف من الشعب القبطي الذين يزورون الدير، كما شارك في العشية وفد من كل من الكنيستين الإثيوبية والأريترية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بعيد السيدة العذراء مريم بعد فترة صوم دامت 15 يوما، حيث أقيمت القداسات والصلوات الاحتفالية بهذه المناسبة بمختلف الكنائس بمصر وخارجها.

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