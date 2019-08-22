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محافظات

محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:09 م
صدى البلد
همت الحسينى
كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، الخميس، 114 طالباً وطالبة من أوائل الشهادات التعليمية بمراحل التعليم العام والازهري والمكفوفين. 

ورحب محافظ الدقهلية بالحضور جميعا، مؤكدا أن التفوق عنوان الإصرار والعزيمة والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء المستقبل، مضيفًا أنه بالعلم والأخلاق ترتقى الأمم وتتقدم الشعوب فهو مفتاح التطور والرقى وأن الإرادة القوية هى سر التفوق.

وأكد شاروبيم على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية، مؤكدًا للمكرمين أنهم أثبتوا بتفوقهم هذا العام الأمجاد المتكررة لأعلام الدقهلية في النبوغ والتفوق ورفع اسم الدقهلية عاليًا.

وفي ختام الحفل قدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم درعا تقديرا لجهود محافظ الدقهلية في دعم وتيسير عمل العملية التعليمية بالمحافظة، فيما كرم محافظ الدقهلية بتكريم 78 من أوائل التعليم العام للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى 32 من أوائل الشهادات الأزهرية بمراحلها المختلفة، وتكريم 3 من أوائل الشهادات للمكفوفين، فضلا عن شهادة قراءات .

حضر حفل تكريم أوائل الشهادات التعليمية الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور سيد جنيدي رئيس المنطقة الأزهرية والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور
محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور

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