محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات التعليمية المختلفة.. صور

كرم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، الخميس، 114 طالباً وطالبة من أوائل الشهادات التعليمية بمراحل التعليم العام والازهري والمكفوفين.





ورحب محافظ الدقهلية بالحضور جميعا، مؤكدا أن التفوق عنوان الإصرار والعزيمة والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء المستقبل، مضيفًا أنه بالعلم والأخلاق ترتقى الأمم وتتقدم الشعوب فهو مفتاح التطور والرقى وأن الإرادة القوية هى سر التفوق.





وأكد شاروبيم على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية، مؤكدًا للمكرمين أنهم أثبتوا بتفوقهم هذا العام الأمجاد المتكررة لأعلام الدقهلية في النبوغ والتفوق ورفع اسم الدقهلية عاليًا.





وفي ختام الحفل قدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم درعا تقديرا لجهود محافظ الدقهلية في دعم وتيسير عمل العملية التعليمية بالمحافظة، فيما كرم محافظ الدقهلية بتكريم 78 من أوائل التعليم العام للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والتعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى 32 من أوائل الشهادات الأزهرية بمراحلها المختلفة، وتكريم 3 من أوائل الشهادات للمكفوفين، فضلا عن شهادة قراءات .



