للحد من انتشار الامراض.. تعميم التلقيح الاصطناعي بالدقهلية

عقد الدكتور عبد المنعم المنجى -وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية اجتماعاهاما باطباء التلقيح الاصطناعي علي مستوى المحافظة وذلك تنفيذا لخطة تعميم التلقيح الاصطناعي بالمحافظة والتى تهدف الي توفير وحدة تلقيح اصطناعي بكل وحدة بيطرية

وحدة التلقيح الاصطناعي سوف تساهم في الآتي :كذلك الحد من انتشار الأمراض التناسلية التي تنتشر من الاعتماد علي استخدام الطلائق

الاعتماد علي قصيبات منتقاة بها سائل منوى من سلالات عالية الإنتاجية ثنائية الغرض.



حيث يتم التنسيق مع مصنع الدفاع الحربى بالقاهرة لتوفير سائل النيتروجين والقصيبات بشكل مستمر يغطي كافة احتياجات اطباء التلقيح الاصطناعي .



كما صرح الدكتور عبد المنعم المنجى عن تنسيقه مع الادارة العامة للتناسليات والتلقيح الاصطناعي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير عدد ٤٠ ترمس ومعدات تلقيح .



وكلف المنجى، المسئول المالى بالمديرية لشراء عدد ١٢ ترمس صغير و٢ترمس كبير

كما وجه لتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين باهمية التلقيح الاصطناعي والتواصل مع الطب البيطري للحصول على الخدمة

وشدد على تكثيف الدورات التدريبية للأطباء المشاركين في التلقيح الاصطناعي ومشروع التحسين الوراثي

وعلي هامش الاجتماع قام الدكتور عبد المنعم المنجى بتكريم عدد ٢ من الاطباء المميزين في هذا المجال