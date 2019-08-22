حملات في الغردقة لتنفيذ قرار حظر تداول أكياس البلاستيك

شنت الإدارة العامة لشئون البيئة، بالاشتراك مع شرطة البيئة، عدة حملات بيئية، من خلال المرور على المحال والسلاسل التجارية، للتأكد من تطبيق قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية.



وأعلنت الإدارة العامة للبيئة، في بيان، أن حملة اليوم استهدفت مناطق الدهار وشارع المدارس، والسقالة وذهبية، وسيتم استكمال الحملات بتلك المناطق خلال الأسبوع الجاري.



وذكرت إدارة البيئة في بيان اليوم، الخميس، أن لجان التأمين البيئي تمكنت خلال حملاتها الأخيرة على مدار الأسبوع الحالي من ضبط العديد من المنشآت المخالفة لقرار محافظ البحر الأحمر بشأن تداول الأكياس البلاستيكية.



وكشفت الإدارة العامة للبيئة في بيانها أنه تم توقيع غرامات صدق عليها محافظ البحر الأحمر على المخالفين للقرار بينها سلاسل تجارية كبيرة، قدرت غرامتها بـ10 آلاف جنيه.