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بدون قانون النقابة الموحدة.. الفلاحين: لا نجد سندا حقيقيا أو قوة تحمينا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:56 م
حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين
شيماء مجدي
ناشد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وزير القوي العاملة بضرورة فتح حسابات النقابات المستقلة مثل نقابة الفلاحين لحين صدور قانون لإنشاء نقابة موحدة تقنن الأوضاع.

وأضاف " أبوصدام" في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن جميع الفلاحين تتمني أن يتم تقنين أوضاعهم من خلال نقابة موحدة لهم خاصة وأنه كان وعد الحكومة لهم في عيد الفلاح 2014 .

ونوه "نقيب الفلاحين" إلي أن مجلس النواب تأخر في صدور قانون النقابة الموحدة وعند سؤالهم كان الرد: "ان هناك قوانين أهم من قوانين النقابات في صالح الشعب"، متابعا: "إذا علي الحكومة أن تفتح الحسابات المجمدة للنقابات المستقلة تيسيرا لأمور الفلاحين".

وتابع :"بدون إصدار قانون للفلاحين فإنهم بدون سند حقيقي وبدون قوة تحميهم علي الرغم من أنهم أساس الوطن وأساس جميع الصناعات في مصر".

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