الإقبال ضعيف.. أنواع وأسعار شنط المدارس استعدادا للعام الدراسي.. فيديو

في البداية قال "أحمد محمد" صاحب احد المحلات التجارية إن الإقبال ضعيف هذا العام على شراء الشنط المدرسية موضحا أن أسعار الشنط ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن أسعار الحقائب هذا العام تتراوح بين 150 جنيها حتى 300 جنيه، متمنيا أن يزداد الإقبال مع الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد.

مع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد تشهد أسعار الحقائب المدرسية ارتفاعا ملحوظا هذا العام وتعتبر الفترة الحالية هي موسم شراء الحقائب المدرسية، وشهد هذا العام إقبالا ضعيفا على شراء الحقائب المدرسية لارتفاع الأسعار.ورصدت عدسة "صدى البلد" حركة البيع والشراء داخل المحلات التجارية المخصصة لبيع الحقائب المدرسية:وأضاف "كمال محمود" صاحب أحد محلات الشنط أن ارتفاع أسعار الحقائب هو العامل الأساسي لقلة الإقبال على شراء الحقائب هذا العام وذكر أن ارتفاع الدولار يؤثر على الأسعار بالنسبة للخامات المستوردة.وأوضح "محمود عبد الحميد" أن أسعار الحقائب المدرسية المصنعة محليا تتراوح بين 100 جنيه حتى 220 جنيها، وأن الحقائب المستوردة أسعارها تتراوح بين 200 حتى 400 جنيه، وأن الاختلاف بين الحقائب محلية الصنع والوحقائب المستوردة هي الخامة والمتانة.وأشار"عبد الفتاح إسماعيل" إلى أنه يعمل في صناعة الحقائب المدرسية منذ 8 سنوات ويرى أن أسعار الحقائب المصرية جيدة، أما المستوردة فأسعارها مرتفعة جدا وأن المواطنين لن يستطيعوا تحمل تكلفتها.