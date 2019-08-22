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توك شو

حلمى التونى: ركزت فى رسوماتي على الهوية المصرية الخالصة.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:45 م
صدى البلد
توك شو
قال الفنان الكبير، حلمي التوني، إنه يطلق على جميع النساء الموجودين بلوحاته لقب "بهية"، لافتا إلى حبه لرسم النساء الجميلات ذات الملابس المصرية الأصيلة مثل "القمطة" و"الملاية اللف".

وأضاف التوني خلال لقاء تليفزيونى ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن هناك فرقا كبيرا بين الحجاب الآن وبين الاحتشام قديما، مشيرا إلى أنه قديما كان احتشاما ممزوج بالدلال.

وعبر التوني، عن حبه الشديد للثقافة المصرية القديمة، لافتا إلى أن أهم ما قدمه من أعمال فنية كانت في مجلة العربي حيث كان يوجد بها آخر أعماله الفنية، موضحا أنها كانت لها دور كبير في توصيل أعماله خارج الدولة لتصل إلى الدول العربية.

وأردف حلمي التوني، أن هناك أميرة من عمان قد طلبت منه اقتباس لوحاته الفنية الموجودة بالمجلة، مؤكدا أنه يركز في رسوماته على الهوية المصرية والحفاظ عليها.

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