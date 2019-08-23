إنستجرام يحذر.. لا تشارك هذا المنشور

خلال الأسبوع الماضي، تداول رواد موقع الصور الشهير إنستجرام "Instagram"، منشورا يحذر المستخدمين من تغيير كبير في بعض الأمور المتعلقة بسياسة الخصوصية على المنصة، مع صورة مكتوب عليها: "لا تنس غدًا أن انستجرام سيبدأ العمل بسياسة جديدة حيث يمكنهم استخدام صورك، لا تنسى الموعد النهائى اليوم".



وبحسب ما ذكرته شبكة "CBS News"، طلبت منصة إنستجرام من المستخدمين عدم إعادة مشاركة المنشور المزيف والذى انتشر على نطاق واسع بين رواد المنصة، والذي قام بمشاركته العديد من المشاهير من المستخدمين.



وقالت ستيفاني أوتواي "Stephanie Otway"، المتحدثة باسم شركة فيسبوك المالكة لمنصة إنستجرام، لشبكة (CBS News): "ليس هناك أي خلفية حقيقية لهذا المنشور."



وأوضحت، لقد خدع هذا الإشعار المزيف، المليء بالأخطاء المطبعية، مشاهير مثل وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري "Rick Perry" المسؤول عن الأسلحة النووية" والممثل الأمريكي "روب لوي"، والممثلة "ميليسا جوان هارت"، والعديد من الأشخاص المشهورين والمؤثرين على المنصة.



ويقول المنشور: "لا تنس أن قوانين إنستجرام الجديدة تبدأ غدًا، حيث يمكنهم استخدام صورك. لا تنس أن الموعد النهائي هو اليوم".



ويضيف المنشور بشكل خاطئ "كل ما نشرته سوق يظهر للعامة ابتداءا من اليوم، وحتى الرسائل المحذوفة أو الصور غير المسموح بها، ولا يكلفك شيئًا للبقاء آمنًا سوى نسخ ولصق المنشور بكل بساطة”.



وفي محاولة للحصول على المصداقة، فإن المنشور يشير إلى إشعار “أخبار القناة 13” التي تغطي التغيير في سياسة إنستجرام، كما يستشهد بالقانون التجاري الموحد لبيع البضائع (UCC 1-308-11 308-103) والمعاهدة المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب (في نظام روما الأساسي).



يذكر أن فيسبوك "Facebook" وإنستجرام "Instagram" لا تدعي ملكيتها للمحتوى المنشور من قبل المستخدمين، ومع ذلك، وكما هو موضح في اتفاقية شروط خدمة فيسبوك، فإن المنصة تحتاج إلى إذن منك لاستخدام المحتوى الخاص بك لأغراض توفير وتحسين المنتجات والخدمات الأخرى.