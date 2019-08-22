بجامعة الزقازيق.. بدء إجرء الفحص الطبي المجاني للطلاب الجدد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء إجراء الفحص الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بجامعة الزقازيق للعام الدراسي 2019 /2020، وتحويل الحالات المستحقة للعلاج لوحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي حميات الزقازيق لاستكمال العلاج اللازم لهم بالمجان وذلك بالتنسيق المثمر بين مديرية الصحة بالشرقية وجامعة الزقازيق وبمشاركة فرق طبية متميزة بمقر كلية الطب البيطري ومستشفى الطلبة بصيدناوي الجامعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة".





وأكد المحافظ، في بيان، الخميس، أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتنفيذ المبادرات الصحية للقضاء علي الأمراض غير السارية و الإهتمام بصحة المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الحملة لحين القضاء على تلك الأمراض لجميع أبناء المحافظة وإعلان مصر خالية من فيروس سي خلال عام 2020.





من جانبه أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم بدء تنفيذ حملة القضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة " بجامعة الزقازيق وتم إجراء الكشف الطبي اللازم لعدد 831 طالباً وطالبة من الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة.



