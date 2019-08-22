ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بجامعة الزقازيق.. بدء إجرء الفحص الطبي المجاني للطلاب الجدد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء إجراء الفحص الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بجامعة الزقازيق للعام الدراسي 2019 /2020، وتحويل الحالات المستحقة للعلاج لوحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي حميات الزقازيق لاستكمال العلاج اللازم لهم بالمجان وذلك بالتنسيق المثمر بين مديرية الصحة بالشرقية وجامعة الزقازيق وبمشاركة فرق طبية متميزة بمقر كلية الطب البيطري ومستشفى الطلبة بصيدناوي الجامعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة". 

وأكد المحافظ، في بيان، الخميس، أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتنفيذ المبادرات الصحية للقضاء علي الأمراض غير السارية و الإهتمام بصحة المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أنه جار استكمال الحملة لحين القضاء على تلك الأمراض لجميع أبناء المحافظة وإعلان مصر خالية من فيروس سي خلال عام 2020. 

من جانبه أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم بدء تنفيذ حملة القضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة " بجامعة الزقازيق وتم إجراء الكشف الطبي اللازم لعدد 831 طالباً وطالبة من الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة.

وذكر أنه جارٍ استكمال الفحوصات الطبية لجميع الطلاب وذلك بمشاركة عدد 6 فرق طبية (صيدلي – ممرضة - مدخل بيانات) وتحويل 3 حالات لتلقي العلاج اللازم لهم بالمجان بوحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات الزقازيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف الطبي المجاني على 1628 مريضا بقرية المنشية الجديدة بكفر صقر

ترشيحاتنا

بجنيه واحد فقط.. تخلص من إصفرار الأسنان بوصفة آمنة

مدرب الاهلي الجديد .. الخطيب يتمسك ببقاء يوسف

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

اخبار الرياضة.. الغندور يكشف كواليس أزمة كهربا مع الزمالك.. عرض مغر من ريال مدريد لضم نيمار

زرع كاميرته تحت ملابس السيدات.. تفاصيل تحرش شاب بـ 500 امرأة ونشر صورهن.. فيديو

ديدان الإسكندرية.. قومي علوم البحار يكشف أسباب ظهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ